Puff Daddy condannato a 4 anni per abusi sulla compagna | picchiata e costretta a orge

Sean “Diddy” Combs, famoso rapper e produttore musicale noto come Puff Daddy, è stato condannato a quattro anni e due mesi di prigione. Inoltre, dovrà pagare una multa da 500mila dollari per reati legati alla prostituzione. La sentenza è stata pronunciata sabato 4 ottobre a New York, dal giudice federale A run Subramanian, che ha riconosciuto la gravità delle condotte dell’artista, anche in assenza di una condanna per traffico sessuale. Tecnicamente, a luglio Combs era stato giudicato colpevole di trasporto finalizzato alla prostituzione, dopo aver violato il Mann Act. Si tratta di una legge federale, che vieta il trasferimento di persone tra Stati per fini sessuali illeciti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Puff Daddy condannato a 4 anni per abusi sulla compagna: picchiata e costretta a orge

In questa notizia si parla di: puff - daddy

“Puff Daddy è l’unico in carcere per aver assunto escort maschi”: l’avvocato chiede il rilascio su cauzione da 50 milioni di dollari prima della sentenza di ottobre

Puff Daddy, Trump «sta pensando seriamente» di concedere la grazia al rapper

Puff Daddy vuole annullare i verdetti di colpevolezza per un nuovo processo. Gli avvocati: “Nessun racket della prostituizione, erano tutti consenzienti”

Sean John Combs, meglio noto come Diddy o Puff Daddy è stato condannato a quattro anni e due mesi di carcere. Il famoso rapper e produttore statunitense, era stato dichiarato colpevole di trasporto a fini di prostituzione di due delle sue ex fidanzate e la - facebook.com Vai su Facebook

Sean Combs (Puff Daddy/Diddy) è stato condannato a 50 mesi di prigione - X Vai su X

Violenza e sfruttamento sessuale, Sean Combs condannato a 4 anni e 2 mesi - Sean Combs è stato condannato a 4 anni e due mesi per aver promosso la prostituzione, trasportando le vittime attraverso i confini di vari stati. Scrive stream24.ilsole24ore.com

Sean Diddy Combs è stato condannato a 50 mesi di carcere per reati legati alla prostituzione - Assolto dalle accuse più gravi, il produttore musicale e star dell'hip hop dovrà restare in carcere per più di quattro anni. Come scrive vanityfair.it