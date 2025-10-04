PSVITA Tutto su Chicken Gun PSVITA 2.01 | Controlli Novità e Download

Eccoci all’appuntamento con un nuovo, straordinario porting per la nostra amata PlayStation Vita! Oggi parliamo di Chicken Gun PSVITA Port 2.0.1, un adattamento che è molto più di una semplice conversione: è una dimostrazione di forza, passione e dedizione da parte della scena homebrew. Se pensavate che il Vita avesse smesso di sorprendervi, preparatevi a ricredervi. Un Porting che Vola Alto. Chicken Gun approda su PSVITA non come un porting acerbo, ma come un’esperienza completa, riuscita e tecnicamente solida. Per chi non lo conoscesse, l’originale è uno sparatutto multiplayer focoso e caotico, il cui protagonista assoluto è. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net