PSVITA PSV Cleaner 1.03 | La Pulizia Intelligente che Rivoluziona PS Vita
La homebrew community PS Vita ha un nuovo motivo per festeggiare! PSV Cleaner, il noto pulitore di file temporanei, raggiunge la versione 1.03 con funzionalità rivoluzionarie che trasformano completamente l’esperienza di pulizia del sistema. Cosa Rende Speciale Questa Release?. SISTEMA PROFILI INTELLIGENTI. Finalmente una pulizia su misura per ogni esigenza! All’avvio dell’applicazione ti troverai davanti a una schermata elegante con tre modalità distinte: PROFILO RAPIDO – Pulizia sicura dei soli file cache (VitaShell, PKGi, RetroArch, Browser). PROFILO COMPLETO – Pulizia approfondita di tutti i file temporanei e di sistema (modalità predefinita). 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net
