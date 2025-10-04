Psicologi online per gli studenti | come funzionerà il nuovo servizio digitale di supporto nelle scuole

Un aiuto psicologico a portata di click per gli studenti in difficoltà: è la novità annunciata dal Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi (Cnop) e dal ministero dell'Istruzione e del Merito. L’iniziativa, presentata dal ministro Giuseppe Valditara, punta a offrire un supporto professionale tramite la Rete agli alunni delle scuole italiane che manifestano disagio psicologico, puntando su equità e inclusione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: psicologi - online

