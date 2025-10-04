Protezione Civile allerta meteo | possibili grandine e fulmini

Tempo di lettura: 2 minuti La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo, per piogge e temporali, valido dalle 6 alle 23.59 di domani, domenica 5 ottobre.  Sono previste precipitazioni intense su tutto il territorio, ad esclusione delle zone 4  (Alta Irpinia e Sannio) e 7  (Tanagro).  Il quadro meteo è  caratterizzato da incertezza previsionale: i temporali potranno avere rapidità di evoluzione e particolare intensità a scala locale. Saranno possibili anche grandinate e forti venti, a partire dalla mattina e fino a tardo-pomeriggio sera. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

