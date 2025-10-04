ProtesteMeloni | vicinanza agenti feriti

22.00 "Un sentito ringraziamento alle Forze dell'Ordine per il lavoro straordinario svolto in questi giorni complessi, nonostante abbiano dovuto fronteggiare aggressioni, lanci di oggetti e tentativi organizzati di scontro. La mia vicinanza va a tutti gli agenti rimasti feriti: la loro professionalità e il loro coraggio rappresentano un presidio indispensabile per la sicurezza della nostra Nazione". Lo ha scritto la premier Giorgia Meloni su facebook. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it