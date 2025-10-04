Proteste pro-Pal Roma262 identificati

23.00 Proteste pro-Pal Roma, 262 identificati Sono 262 le persone fermate e identificate per gli scontri avvenuti durante il corteo Pro Pal a Roma.Per tutte,rende noto la Questura,sarà valutata la denuncia per i reati di danneggiamento, adunata sediziosa e resistenza a Pubblico ufficiale.Date alle fiamme 2 auto e diversi cassonetti,lanciando oggetti e petardi verso le forze dell'ordine. In 12,appartenenti alla frangia antagonista,sono stati fermati,fotosegnalati e deferiti fotosegnalate e deferiti alla Autorità giudiziaria.La Digos è al lavoro sulle molte immagini in possesso. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it