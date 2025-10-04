Proteste per Gaza sì per la sanità no

Dopo la mobilitazione politica per Gaza vorrei vedere la stessa mobilitazione per scuola e sanità. Tra tagli di ospedali, vedi l’ultimo all’istituto ortopedico Rizzoli, e liste di attesa ci sono i motivi. Chiedo un impegno che nessuno vuole attuare. Bisogna occuparsi di lavoro, servizi e diritti dei cittadini che sono problemi concreti. Faccio presente che sono una veterana degli scioperi fatti per dare dignità e diritti dei cittadini. Silvana Mandrioli Risponde Beppe Boni Ogni manifestazione, se pacifica, è legittima. Lo sciopero generale di ieri proclamato da Maurizio Landini è solo una mossa politica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it