Proteste – Chi paga lo stipendio ai ministri e i danni ai cittadini

«Lo stipendio ai ministri lo paga chi oggi è in piazza» ha detto il segretario della Cgil Maurizio Landini. Pare che ce l’avesse con Salvini, favorevole a far pagare ai manifestanti e ai loro organizzatori i danni dalle manifestazioni pro-pal. Bene, sarebbe interessante scoprire quanti spaccatori di vetrine e quanti studenti protagonisti delle proteste di questi giorni siano contribuenti del fisco. E anche, quanti contribuenti ci siano invece tra quei cittadini che dalle manifestazioni hanno avuto danni e disagi. ( Ard ). 🔗 Leggi su Romadailynews.it

