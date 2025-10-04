Proteste – Chi paga lo stipendio ai ministri e i danni ai cittadini
«Lo stipendio ai ministri lo paga chi oggi è in piazza» ha detto il segretario della Cgil Maurizio Landini. Pare che ce l’avesse con Salvini, favorevole a far pagare ai manifestanti e ai loro organizzatori i danni dalle manifestazioni pro-pal. Bene, sarebbe interessante scoprire quanti spaccatori di vetrine e quanti studenti protagonisti delle proteste di questi giorni siano contribuenti del fisco. E anche, quanti contribuenti ci siano invece tra quei cittadini che dalle manifestazioni hanno avuto danni e disagi. ( Ard ). 🔗 Leggi su Romadailynews.it
