protagoniste libere e arrabbiate che il lettore non lo corteggiano lo spiazzano

Ci sono dei libri che contengono una vitalità strabordante. In Bodies di Christine Anne Foley (Blu Atlantide), le esperienze sessuali e affettive della protagonista traggono forza dalla loro intima connessione alla morte. La protagonista è una ragazza normale, semmai un po’ goffa e a tratti antipatica, come potrebbero essere Bridget Jones e la più contemporanea Jessica, protagonista dell’ultima serie tv ideata da Lena Dunham, Too much (Netflix). Il racconto di Bodies si inserisce in questo panorama di personaggi femminili realistici e liberi, ma Foley porta volutamente la realtà appena oltre il limite del verosimile. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

