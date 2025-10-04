Protagoniste libere e arrabbiate che il lettore non lo corteggiano lo spiazzano
Ci sono dei libri che contengono una vitalità strabordante. In Bodies di Christine Anne Foley (Blu Atlantide), le esperienze sessuali e affettive della protagonista traggono forza dalla loro intima connessione alla morte. La protagonista è una ragazza normale, semmai un po’ goffa e a tratti antipatica, come potrebbero essere Bridget Jones e la più contemporanea Jessica, protagonista dell’ultima serie tv ideata da Lena Dunham, Too much (Netflix). Il racconto di Bodies si inserisce in questo panorama di personaggi femminili realistici e liberi, ma Foley porta volutamente la realtà appena oltre il limite del verosimile. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: protagoniste - libere
“Artiste contro: scomode, libere, protagoniste”: incontro con lo storico dell’arte Giuseppe Nifosì alla Città metropolitana di Bari
Artiste contro: scomode, libere, protagoniste Oggi, sabato 6 settembre alle ore 18.00, nella Sala Consiliare del Palazzo della Città Metropolitana di Bari, si terrà un incontro dedicato al rapporto tra arte contemporanea e politiche di genere, promosso dalla Cit - facebook.com Vai su Facebook
Protagoniste, libere e arrabbiate, che il lettore non lo corteggiano, lo spiazzano - In "Bodies", primo romanzo di Christine Anne Foley, Charlotte è un esempio di "Unlikable female character", personaggio femminile spogliato dall'obbligo della trama edificante e del viaggio dell'eroe. ilfoglio.it scrive