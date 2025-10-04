L’affermazione del Prosecco negli Stati Uniti è uno dei fenomeni più rilevanti del mercato del vino degli ultimi due decenni. I dati elaborati dall’ Osservatorio Uiv-Vinitaly raccontano una crescita costante che ha trasformato lo spumante veneto in un simbolo del made in Italy. Nel report si legge che vale ormai il 31% dei consumi a valore di tutti i vini italiani commercializzati negli Usa, con una diffusione trasversale tra le fasce d’età e con un seguito significativo tra il pubblico femminile. Infatti sei consumatori su dieci sono donne. La crescita costante e il confronto con lo Champagne. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prosecco batte Champagne, grande successo italiano contro la Francia