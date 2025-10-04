Prorogato il maxi avviso Asmel | c’è ancora tempo per gli assistenti sociali
Maxi Avviso ASMEL 2025: Prorogata al 15 ottobre la scadenza per le candidature degli assistenti Sociali. 03.10.2024 – Slitta al 15 ottobre il termine per presentare le candidature al Maxi Avviso ASMEL 2025, una chance in più per gli Assistenti Sociali interessati a lavorare nei Comuni italiani. Il bando, promosso da ASMEL, l’associazione che riunisce 4.694 Comuni italiani, riguarda la formazione e l’aggiornamento di 37 profili professionali da cui i Comuni possono attingere, offrendo una selezione di esperti qualificati pronti per essere assunti, tra cui gli Assistenti Sociali. Per partecipare, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: per il quale è richiesto come titolo di accesso la Laurea (L) appartenente alle seguenti classi: Laurea Triennale nella classe 6 – (DM 5091999) o nella classe L-39 (DM 2702004), ovvero Laurea Magistrale (LM) o Laurea Specialistica (LS) nella classe 57S – (DM 5091999), oppure Laurea magistrale nella classe LM-87 – (DM 2702004) ovvero Diploma di Laurea triennale in Servizio Sociale o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
In questa notizia si parla di: prorogato - avviso
La Protezione Civile della Campania ha prorogato l'avviso di criticità per le ondate di caldo
Ondata di calore: prorogato l’avviso di criticità. Le raccomandazioni e le misure adottate dall’ASL Benevento
Gal pesca Lazio, prorogato l’avviso pubblico dedicato ai Comuni costieri
Lavoro, maxi avviso ASMEL prorogato al 15 Ottobre - X Vai su X
ASMEL. . MAXI AVVISO ASMEL 2025 | Candidature prorogate al 15 ottobre ore 12 Con Determina del RUP n. 515 R.G. del 30 settembre 2025 il termine per l’invio delle candidature è prorogato al 15 ottobre 2025 alle ore 12:00. Le candidature devono es - facebook.com Vai su Facebook
Prorogato il Maxi Avviso ASMEL per Assistenti Sociali - Slitta al 15 ottobre il termine per presentare le candidature al Maxi Avviso ASMEL 2025, una chance in più per gli Assistenti Soci ... Si legge su expartibus.it
Maxi Avviso ASMEL 2025: assunzioni rapide nei Comuni, candidature fino al 15 ottobre - Prorogata al 15 ottobre la scadenza per le candidature al 4° Maxi Avviso ASMEL, pubblicato su InPA. Lo riporta italiaoggi.it