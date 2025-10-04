Prorogato il maxi avviso Asmel | c’è ancora tempo per gli assistenti sociali

Maxi Avviso ASMEL 2025: Prorogata al 15 ottobre la scadenza per le candidature degli assistenti Sociali. 03.10.2024  – Slitta al  15 ottobre  il termine per presentare le candidature al  Maxi Avviso ASMEL 2025, una chance in più per gli  Assistenti Sociali  interessati a lavorare nei Comuni italiani. Il bando, promosso da  ASMEL, l’associazione che riunisce 4.694 Comuni italiani, riguarda la formazione e l’aggiornamento di 37 profili professionali da cui i Comuni possono attingere, offrendo una selezione di esperti qualificati pronti per essere assunti, tra cui gli  Assistenti Sociali. Per partecipare, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: per il quale è richiesto come titolo di accesso la Laurea (L) appartenente alle seguenti classi: Laurea Triennale nella classe 6 – (DM 5091999) o nella classe L-39 (DM 2702004), ovvero Laurea Magistrale (LM) o Laurea Specialistica (LS) nella classe 57S – (DM 5091999), oppure Laurea magistrale nella classe LM-87 – (DM 2702004) ovvero Diploma di Laurea triennale in Servizio Sociale o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

