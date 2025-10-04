ProPal contro la polizia scontri a Roma Le minacce alle giornalista | Non puoi fotografare

Iltempo.it | 4 ott 2025

Ecco la solita coda violenta al corteo ProPal di Roma. Scontri tra polizia e un gruppo di manifestanti sono avvenuti tra piazza Santa Maria Maggiore e l'Esquilino. Gli agenti hanno utilizzato lacrimogeni e idranti. Un gruppo di persone incappucciate e vestite di nero è stata fermato dai reparti della squadra mobile sotto la basilica. Sul percorso sono state danneggiate le vetrine di un supermercato. Negli scontri tra manifestanti e polizia avvenuti a Santa Maria Maggiore è rimasto ferito un manifestante, medicato sul posto e poi portato via in ambulanza. Altri manifestanti hanno rivolto insulti alle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Iltempo.it

