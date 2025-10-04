Pronto Soccorso del San Donato di Arezzo da lunedì al via i lavori di ristrutturazione al triage

Arezzo, 4 ottobre 2025 – Modifiche temporanee ai percorsi di accesso: intervento previsto per circa 60 giorni Da lunedì 6 ottobre prenderanno il via i lavori di ristrutturazione del triage e dell'area di ingresso del Pronto Soccorso dell'Ospedale San Donato di Arezzo. Per consentire lo svolgimento delle opere sarà modificato il percorso di ingresso dei pazienti barellati e l'ingresso pedonale. L'intervento, della durata stimata di circa 60 giorni, sarà organizzato in modo da ridurre al minimo i disagi per la cittadinanza: le fasi più impattanti verranno infatti realizzate in orario notturno.

