Udinese-Cagliari è una partita della sesta giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Due squadre in cerca di riscatto, dopo due sconfitte. L’Udinese in casa del Sassuolo, il Cagliari tra le mura amiche contro l’Inter. Un valore diverso anche a quelli che sono stati gli ultimi risultati arrivati. (Lapresse) – Ilveggente.it La partita del pranzo domenicale è sicuramente una ghiotta occasione per i friulani. Che sì, hanno fatto un passo falso sul campo dei neroverdi, ma in generale quest’anno hanno iniziato bene rispetto a quanto successo nelle stagioni precedenti, con la chicca della vittoria a San Siro contro i nerazzurri. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Udinese-Cagliari: il pranzo è gustoso solo per una squadra