Pronostico Real Madrid-Villarreal | il derby è già un ricordo

Real Madrid-Villarreal è una gara dell'ottava giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico I cinque gol presi nel derby il Real Madrid li ha fatti ai poveri malcapitati del Kairat, in Champions League. Un passo falso, il primo di Xabi Alonso sulla panchina madrilena, è arrivato in maniera forte contro il Cholo. Ci può stare, in generale, ma non nelle dimensioni. (Lapresse) – Ilveggente.it Sappiamo benissimo che i tifosi del Real, abituati troppo bene dalle molteplici vittorie arrivate negli anni, vogliono un riscatto immediato, anche perché adesso la classifica dice che il Barcellona è avanti di un punto e di passi falsi, altri, non ne possono essere commessi.

