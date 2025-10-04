Manchester United-Sunderland è una partita della settima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Le sconfitte del Manchester United non fanno quasi più notizia ma quella rimediata in casa del Brentford una settimana fa ha fatto seriamente vacillare, forse per la prima volta da quando è arrivato lo scorso novembre, la panchina di Ruben Amorim. (Ansa) – Ilveggente.it I tabloid in questi giorni si stanno scatenando e tra i nomi più gettonati, nel caso in cui l’ex allenatore dello Sporting dovesse essere licenziato, c’è quello dell’ex ct della nazionale dei Tre Leoni Gareth Southgate. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Manchester United-Sunderland: Amorim stavolta rischia grosso