Taylor Fritz e Giovanni Mpetshi Perricard scenderanno in campo sul centrale più o meno alle 8 di domenica mattina, ora italiana. Nel turno precedente lo statunitense ha faticato molto più del previsto per avere la meglio su Marozsan, piegato al tie-break del terzo set, mentre il francese ha rispettato il pronostico contro Nardi vincendo in . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Taylor Fritz – Giovanni Mpetshi Perricard, Shanghai Masters 05-10-2025