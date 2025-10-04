Pronostico e quote Tallon Griekspoor – Jannik Sinner Shanghai Masters 05-10-2025

Infobetting.com | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner non ha mostrato alcun segno di stanchezza dopo la vittoria del torneo di Pecchino, ottenendo una vittoria di routine contro Altmaier per 6-3 6-3. Tallon Griekspoor, da parte sua, ha superato un calo nel secondo set, aggiudicandosi la vittoria con lo strano punteggio di 6-1 1-6 6-1 contro Jenson Brooksby e interrompendo una . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

pronostico e quote tallon griekspoor 8211 jannik sinner shanghai masters 05 10 2025

© Infobetting.com - Pronostico e quote Tallon Griekspoor – Jannik Sinner, Shanghai Masters 05-10-2025

In questa notizia si parla di: pronostico - quote

Pronostico Chelsea-PSG: quote sbilanciatissime nella finale del Mondiale per Club

Pronostico Zverev-Arnaldi, Matteo a caccia dell'impresa a Toronto: le quote del match

Pronostico e quote Alex Michelsen – Learner Tien, Toronto 02-08-2025 ore 18:30

pronostico quote tallon griekspoorPronostico Griekspoor-Sinner 5 Ottobre: Terzo Turno ATP Shanghai 2025 - Si scende in campo, Domenica 5 Ottobre, per giocare il terzo turno dell'ATP Masters 1000 di Shanghai 2025: pronostico Griekspoor- Da bottadiculo.it

Tallon Griekspoor: “Contro Sinner sai cosa aspettarti, Alcaraz è molto più completo” - Senza voler essere troppo ecumenici si può dire che esiste solo una certezza: sono due grandissimi campioni, anche se in ... Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Pronostico Quote Tallon Griekspoor