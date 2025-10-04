Chelsea-Liverpool è una partita della settima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Dopo la prima sconfitta in campionato è arrivata, a stretto giro di posta, pure quella in Champions League. Il Liverpool è caduto a Istanbul con il Galatasaray, castigato da un rigore di Osimhen (1-0). Nel weekend precedente, invece, ai Reds erano stati fatali i minuti di recupero: il Crystal Palace, che già in pieno agosto aveva regalato un dispiacere ad Arne Slot e i suoi uomini, battuti ai rigori nel Community Shield, ha fatto un altro sgambetto ai campioni d’Inghilterra (2-1), mettendo fine alla loro striscia di vittorie. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Pronostico Chelsea-Liverpool: Stamford Bridge è diventato un tabù