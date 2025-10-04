Pronostico Bologna-Pisa | tripletta interna prima della sosta

Bologna-Pisa è una partita della sesta giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Due vittorie in altrettante partite, in Serie A, in casa per il Bologna. Che sì, ha giocato in Europa League pareggiando contro il Friburgo, ma soprattutto nel primo tempo, giovedì sera, aveva fatto vedere buone cose. Da quelle bisogna ripartire. (Lapresse) – Ilveggente.it L’andamento comunque alterno, in generale, viste le disfatte in trasferta – o quasi disfatte – costringe Italiano a chiedere un ulteriore sforzo ai suoi uomini in vista del difficile, ma non difficilissimo, impegno contro il Pisa di Alberto Gilardino. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

