Athletic Bilbao-Maiorca è una gara dell’ottava giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico Sei sconfitte e un pareggio nelle ultime sette uscite tra campionato e coppa. Il momento peggiore dell’Athletic Bilbao che sta tenendo duro e sta cercando di non esonerare Valverde. Ma un’altra sconfitta, in prossimità della sosta, potrebbe mettere la parola fine. Succederà così? Vedremo. (Lapresse) – Ilveggente.it Di certo al squadra non sembra essere contro un allenatore che ha fatto benissimo nel corso degli ultimi anni e che merita la fiducia che al momento ha. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Athletic Bilbao-Maiorca: un po’ di pace prima della sosta