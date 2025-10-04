Pronostico Athletic Bilbao-Maiorca | un po’ di pace prima della sosta
Athletic Bilbao-Maiorca è una gara dell’ottava giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico Sei sconfitte e un pareggio nelle ultime sette uscite tra campionato e coppa. Il momento peggiore dell’Athletic Bilbao che sta tenendo duro e sta cercando di non esonerare Valverde. Ma un’altra sconfitta, in prossimità della sosta, potrebbe mettere la parola fine. Succederà così? Vedremo. (Lapresse) – Ilveggente.it Di certo al squadra non sembra essere contro un allenatore che ha fatto benissimo nel corso degli ultimi anni e che merita la fiducia che al momento ha. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
In questa notizia si parla di: pronostico - athletic
Rangers vs Alloa Athletic: pronostico, formazioni e news Scottish Cup 2025
Pronostico Athletic Bilbao-Siviglia, squadra decimata: sono nei guai
Athletic Bilbao vs Siviglia: probabili formazioni, preview e pronostico – La Liga 2025/26
Inter, con la Cremonese occasione per avvicinare la vetta: pronostico - X Vai su X
Napoli-Genoa: pronostico e probabili formazioni Napoli-Genoa è un match valido per la sesta giornata del campionato di Serie A 2025/26. L’incontro si disputerà allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli domenica 5 ottobre con calcio d’inizio previsto al - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Atletico Bilbao-Maiorca 4 Ottobre 2025: 8ª Giornata di Liga Spagnola - Maiorca, nona giornata di Liga EA Sports: scopri pronostico, quote e analisi di una sfida che vede i baschi favoriti, ma attent ... Secondo bottadiculo.it
Pronostico Athletic Bilbao-Girona: è l’ora del riscatto - Girona è una gara della sesta giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico ... Scrive ilveggente.it