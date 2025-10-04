"L’obiettivo della gara di domenica? Vincere". E’ telegrafico Leonardo Pomponio, direttore sportivo dello Jolo, nell’indicare il bersaglio da centrare in vista della sfida in trasferta di domani pomeriggio contro il Luco, valida per la quarta giornata del campionato di Promozione 202526. E non perché i mugellani non siano una squadra forte (anzi) ma perché il match che prenderà il via alle 15,30 è una delle "sliding doors" più classiche: una vittoria conquistata a Borgo San Lorenzo, sul campo di una formazione competitiva ma che ha iniziato male il primo cammino (portando a casa un punto in tre partite) darebbe una spinta ulteriore al morale degli uomini di coach Luigi Ambrosio, che dopo un successo, un pari ed una sconfitta sono a quota 4 punti nella classifica del girone A. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Promozione. Lo Jolo cerca il riscatto nella tana del Luco