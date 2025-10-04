programmi tv sabato 4 ottobre 2025

Ballando sotto le stelle su Rai 1, Tu si que Vales su Canale 5. Guida ai programmi Tv della serata del 4 ottobre 2025. La prima serata di sabato 4 ottobre 2025 si apre con un’offerta televisiva ampia e coinvolgente. Su Rete 4, Nicolas Cage torna in azione con Stolen, un thriller ad alta tensione in cui un ex rapinatore lotta contro il tempo per salvare sua figlia. Italia 1 punta sull’animazione con L’era glaciale 2 – Il disgelo, dove Manny, Sid e Diego affrontano una minaccia ambientale che rischia di sommergere il loro mondo. La programmazione Sky è altrettanto ricca: su Sky Cinema 1 va in onda La rapina perfetta, ispirato a un celebre furto londinese, mentre Sky Cinema Family propone il magico Harry Potter e la camera dei segreti. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

