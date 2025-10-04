Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Stai cercando la programmazione di Italia 1 di oggi? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di Italia 1 per l’intera giornata di oggi. Vi ricordiamo che il palinsesto è visionabile sia in diretta che in streaming attraverso la piattaforma Mediaset Infinity. Su quest’ultima inoltre potrete vedere le repliche dei programmi di Italia Uno. In questo approfondimento invece potete trovare la programmazione tv di stasera di tutti i canali. Programmi Italia 1 di oggi, 4 Ottobre 2021. Mattina. 07:49 - Scooby-Doo! And Guess Who? - PrimaTv La gang si sposta con la Mystery Machine in giro per il mondo In ogni episodio i nostri amici incontrano un personaggio famoso e insieme risolvono un mistero 08:37 - The Middle Brick deve andare in gita a Indianapolis e progetta un piano per infiltrarsi in un gruppo di ragazzini e fare amicizia VISIONE ADATTA A TUTTI 09:09 - The Middle Sue deve fare la foto per l'annuario del college con indosso il sombrero regalatole dal padre, ma Axl ha portato il cappello al college e dimentica di riportarlo a casa VISIONE ADATTA A TUTTI 09:34 - The Middle Frankie e' alle prese con le prime ribellioni adolescenziali di Brick e Mike aspetta che Axl compia ventun anni, per bersi la prima birra insieme VISIONE ADATTA A TUTTI 10:05 - THE BIG BANG THEORY La signora Wolowitz finisce in ospedale dopo l'annuncio del fidanzamento di Howard con Bernadette VISIONE ADATTA A TUTTI 10:30 - THE BIG BANG THEORY Raj va a vivere con Sheldon Si scopre che Bernadette guadagna piu' di Howard, e lui viene sbeffeggiato dagli amici 10:56 - Due uomini e 12 Jenny e Brooke prendono in giro Walden per la sua scarsa virilita' e lui si dedica a lavori di riparazione, mentre Alan viene a sapere da Larry che Lindsay l'ha lasciato VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO 11:27 - Due uomini e 12 Alan chiede a Lindsay di sposarlo, usando col suo consenso l'anello che Walden voleva dare a Zoey, ma lei, gia' fidanzata con Larry, lo rifiuta VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO 11:53 - Due uomini e 12 Larry chiede ad Alan, che ancora non ha rivelato la verita', di fargli da testimone al matrimonio e lui accetta, generando l'ira di Lindsay VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO 12:25 - Studio Aperto Notizie e approfondimenti in diretta sui temi di attualita' quotidiani a cura della redazione giornalistica di Studio Aperto 13:04 - Sport Mediaset Approfondimento quotidiano in diretta sul mondo del calcio e dello sport a cura della redazione giornalistica di Sport Mediaset 13:46 - Drive Up Magazine di motori che ci guida tra supercar e auto da sogno, approfondimenti sui modelli piu' recenti e anticipazioni sulle novita' piu' interessanti Pomeriggio. 🔗 Leggi su Tutto.tv

