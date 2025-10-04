Progetto Net Reborn cassette riutilizzabili contro l’inquinamento

Parte dai pescatori di Cesenatico e dalla Fondazione Cetacea con sede a Riccione, uno dei progetti per la tutela dell’ambiente e per contrastare l’inquinamento da polistirolo. Ieri nella sede della Cooperatica Casa del Pescatore è stato presentato il progetto Net Reborn, che vede in prima linea Fondazione Cetacea, Sea The Change e la stessa cooperativa, con il sostengo di Coopservice e Servizi Italia. L’obiettivo è sostituire le tradizionali cassette in polistirolo utilizzate nel settore ittico, con cassette durevoli e riutilizzabili, riducendo in maniera significativa la dispersione di micro e nanoplastiche in mare, in un modello di economia circolare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

