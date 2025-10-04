Professione videogioco | mille modi per trasformare una passione in lavoro
Dal design alla programmazione, dalle arti visive all’intelligenza artificiale: come cambiano i mestieri del gaming italiano e dove si formano i nuovi talenti. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: professione - videogioco
Professione videogioco: mille modi per trasformare una passione in lavoro
È successa una cosa decisamente grave in queste ore sul web, di cui si sta giustamente parlando. Davide, in arte Falconero, youtuber di professione legato ai videogiochi, è stato inaspettatamente attaccato da un giornalista di Multiplayer.it, che lo ha accusato Vai su Facebook
Professione videogioco: mille modi per trasformare una passione in lavoro - Dal design alla programmazione, dalle arti visive all’intelligenza artificiale: come cambiano i mestieri del gaming italiano e dove si formano i nuovi talenti ... Da repubblica.it