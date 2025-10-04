Processo Sean Diddy Combs arriva la condanna a oltre 4 anni di carcere

Il magnate dell'hip-hop Sean 'Diddy' Combs è stato condannato a quattro anni e due mesi di reclusione nel processo che lo vedeva imputato per reati legati alla prostituzione. L' accusa aveva in realtà chiesto 11 anni di carcere, ma il giudice del tribunale di New York Arun Subramanian ha deciso per una condanna a 50 mesi. Oltre a ciò, Diddy dovrà pagare una multa di 500 mila dollari. Secondo il giudice era necessaria una condanna significativa che potesse essere da monito a tutti gli autori di abusi. In preda alla disperazione e consapevole della condanna in arrivo, nel mese di agosto Diddy si era addirittura rivolto al presidente Donald Trump, chiedendo il perdono presidenziale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

