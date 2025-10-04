Problemi alla caviglia per Valeri il terzino va ko | i tempi di recupero

Oltre alla beffa della sconfitta, la partita contro il Lecce ha lasciato in dote al Parma un bel danno. Dopo la sosta, Carlos Cuesta potrebbe dover fare a meno di Emanuele Valeri, l’uomo migliore in casa crociata in questo avvio di campionato. L’ex Frosinone è stato costretto ad arrendersi dopo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

