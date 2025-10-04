Probabili formazioni Juve Milan | le possibili scelte per la sfida di domani Tudor stravolge l’attacco dei bianconeri

Juventusnews24.com | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Probabili formazioni Juve Milan, le ultime da Sky Sport: McKennie in mediana, in attacco il serbo vince il ballottaggio con David e Openda. Vigilia di big match, vigilia di scelte forti. Per la super sfida di domani sera contro il  Milan  di  Massimiliano Allegri, l’allenatore della  Juventus,  Igor Tudor, sembra aver sciolto gli ultimi dubbi. Con un’infermeria ancora piena, il tecnico bianconero è costretto a reinventare la squadra, ma lo fa con decisioni coraggiose e a sorpresa. Secondo le ultime indicazioni di  Sky Sport, la novità più grande è il ritorno del centravanti titolare. Probabili formazioni Juve Milan: gli undici di Tudor e Allegri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

probabili formazioni juve milan le possibili scelte per la sfida di domani tudor stravolge l8217attacco dei bianconeri

© Juventusnews24.com - Probabili formazioni Juve Milan: le possibili scelte per la sfida di domani, Tudor stravolge l’attacco dei bianconeri

In questa notizia si parla di: probabili - formazioni

Dove vedere Roma-UniPomezia: streaming e probabili formazioni

Fiorentina si parte: la sfida con il Polissya apre la stagione. Probabili formazioni e dove vederla in tv

Serie A, Juventus-Parma: probabili formazioni e dove vederla in tv

probabili formazioni juve milanProbabili formazioni Juventus-Milan: le sensazioni su Bremer, Thuram, David e Leao - A mandare in archivio la 6^ giornata di Serie A, sarà il big match della ... Si legge su fantamaster.it

probabili formazioni juve milanJuventus-Milan Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie - 3 punti pesantissimi che potrebbero valere il primato solitario: questa la posta in palio in Juventus- Lo riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Probabili Formazioni Juve Milan