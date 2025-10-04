Probabile formazione Milan | le idee anti-Juve di Allegri Max ha sciolto quasi tutti i dubbi ecco cosa aspettarsi dal suo 11 all’Allianz Stadium

Probabile formazione Milan: le idee di Allegri per il big match in programma domenica all’Allianz Stadium. Cosa ha in mente. Un grande recupero in difesa, una scommessa sulla fascia e le solite certezze a centrocampo e in attacco. Il Milan capolista si prepara alla super sfida di domani sera contro la Juventus con un undici quasi definito, che unisce esperienza, qualità e un pizzico di audacia. Massimiliano Allegri, per il suo ritorno da ex all’Allianz Stadium, sembra avere le idee molto chiare secondo Sky Sport. Tomori recupera, Bartesaghi titolare. La notizia più importante per il tecnico rossonero è il recupero lampo di Fikayo Tomori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Probabile formazione Milan: le idee anti-Juve di Allegri. Max ha sciolto quasi tutti i dubbi, ecco cosa aspettarsi dal suo 11 all’Allianz Stadium

In questa notizia si parla di: probabile - formazione

Roma-Cannes: orario, probabile formazione e dove vederla in tv

Inter, come giocherà nella stagione 2025/2026: la probabile formazione

Borussia Dortmund Juve, la rifinitura darà indicazioni sulla probabile formazione: Tudor ha già scelto il modulo e l’attaccante titolare

Juve, la probabile formazione col Milan: Tudor tra ritorni e sorprese in attacco - facebook.com Vai su Facebook

#Juve, la probabile formazione col #Milan: #Tudor tra ritorni e sorprese in attacco - X Vai su X

Juve, la probabile formazione col Milan: Tudor tra ritorni e sorprese in attacco - E per farlo dovrà battere il Milan nella sfida contro gli ex Allegri e Rabiot. Riporta msn.com

Pagina 3 | Juve, la probabile formazione col Milan: Tudor tra ritorni e sorprese in attacco - E per farlo dovrà battere il Milan nella sfida contro gli ex Allegri e Rabiot. Come scrive tuttosport.com