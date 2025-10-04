Inter News 24 Probabile formazione Inter Cremonese, tutto pronto per la nuova sfida per continuare la serie positiva: quale sarà il probabile undici di partenza. Obiettivo continuità. Dopo un inizio di stagione caratterizzato da un mix di risultati positivi, l’ Inter di Cristian Chivu è chiamata a confermare il suo buon momento, puntando a un altro successo contro la Cremonese. La vittoria sarebbe il quinto successo consecutivo, contribuendo così a infondere ulteriore fiducia alla squadra nerazzurra. La serie positiva è partita dalla sconfitta immeritata contro la Juventus a Torino, subito seguita dall’affermazione contro l’ Ajax in Champions League, le vittorie contro Sassuolo e Cagliari in campionato, e infine la pratica archiviata contro lo Slavia Praga. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Probabile formazione Inter Cremonese: Obiettivo continuità per Chivu, Bonny e Frattesi titolari