Probabile formazione Inter Cremonese | Obiettivo continuità per Chivu Bonny e Frattesi titolari
Inter News 24 Probabile formazione Inter Cremonese, tutto pronto per la nuova sfida per continuare la serie positiva: quale sarà il probabile undici di partenza. Obiettivo continuità. Dopo un inizio di stagione caratterizzato da un mix di risultati positivi, l’ Inter di Cristian Chivu è chiamata a confermare il suo buon momento, puntando a un altro successo contro la Cremonese. La vittoria sarebbe il quinto successo consecutivo, contribuendo così a infondere ulteriore fiducia alla squadra nerazzurra. La serie positiva è partita dalla sconfitta immeritata contro la Juventus a Torino, subito seguita dall’affermazione contro l’ Ajax in Champions League, le vittorie contro Sassuolo e Cagliari in campionato, e infine la pratica archiviata contro lo Slavia Praga. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: probabile - formazione
Roma-Cannes: orario, probabile formazione e dove vederla in tv
Inter, come giocherà nella stagione 2025/2026: la probabile formazione
Borussia Dortmund Juve, la rifinitura darà indicazioni sulla probabile formazione: Tudor ha già scelto il modulo e l’attaccante titolare
.@Atalanta_BC, la probabile formazione per la sfida contro il @Como_1907: Lookman ancora in panchina - X Vai su X
Juve-Milan, la probabile formazione di Tudor contro Allegri: ballottaggi e novità - facebook.com Vai su Facebook
Inter-Cremonese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - I nerazzurri di Cristian Chivu ospitano al Meazza i grigiorossi di Davide Nicola nel sesto turno di campionato ... Scrive tuttosport.com
Inter-Cremonese: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche. Orario e diretta TV - 26, 6a giornata: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche e info TV/streaming ... Segnala sport.virgilio.it