Pro Vita Brandi | Insulti e uova contro la nostra sede a Roma

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - Nella mattina di venerdì "un gruppo di militanti Pd e Cgil diretto alla manifestazione ‘pro-Pal' di Roma ha lanciato uova contro la sede nazionale di Pro Vita & Famiglia in Viale Manzoni, intonando cori offensivi come 'Pro Vita, Pro Vita, vaffa.'". L'associazione denuncia l'episodio come il diciottesimo attacco vandalico contro la propria sede negli ultimi 4 anni motivato da odio politico. “Che si tratti di manifestare per l'ambiente, la pace, la violenza di genere o altro, per la Sinistra ogni occasione è utile per aggredirci, questa pericolosa escalation deve finire”, afferma Antonio Brandi, presidente della Onlus. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Pro Vita, Brandi: "Insulti e uova contro la nostra sede a Roma"

In questa notizia si parla di: vita - brandi

Fine vita, Brandi (Pro Vita Famiglia): “L’85% dei bambini aventi diritto non riceve cure palliative'”

La Scatola Musicale - Scuola di Musica a Gatteo. . “The Story” di Brandi Carlile Una ballata intensa che parla di amore, libertà e verità condivisa. Ogni riga è una cicatrice, un ricordo, un frammento di vita vissuta. Sul nostro palco, la interpreta Laura Marrone - facebook.com Vai su Facebook

Il Predestinato: la tragica vita di Girolamo Biagio Bruzzese, cresciuto nelle regole della ’ndrangheta. Da bambino al servizio dei boss, da adulto assassino per vendicare il padre. Emilia Brandi racconta a #CoseNostre. Lunedì 15 settembre, seconda serata, #R - X Vai su X

Pro Vita, Brandi: "Insulti e uova contro la nostra sede a Roma" - Nella mattina di venerdì "un gruppo di militanti Pd e Cgil diretto alla manifestazione ‘pro- Lo riporta iltempo.it

Uova contro la sede di Pro Vita & Famiglia. L'assalto di Pd e Cgil - Alcuni militanti del Pd e della Cgil che sfilavano a Roma per Gaza hanno lanciato delle uova contro la sede nazionale di Pro Vita & Famiglia ... Riporta msn.com