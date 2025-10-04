Pro Pal verso Roma | sequestrate maschere antigas e mazze su auto e pullman
All'interno dei mezzi sono stati trovati maschere antigas, bastoni in metallo e legno, tute monouso, solitamente usate per evitare l'identificazione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Nel 1927 fu inaugurato in piazza di Porta San Giovanni il monumento a San Francesco, nel settimo centenario della sua morte. Agli inizi del Duecento San Francesco si mise in cammino verso Roma per presentare al Papa la Regola del suo ordine proprio
