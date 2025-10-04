Pro Pal verso Roma | sequestrate maschere antigas e mazze su auto e pullman

4 ott 2025

All'interno dei mezzi sono stati trovati maschere antigas, bastoni in metallo e legno, tute monouso, solitamente usate per evitare l'identificazione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

pro pal verso romaLa denuncia dei pro-Pal: “Bloccano pullman e auto verso Roma”. Il Pd: “Controlli non limitino diritto a manifestare” - Segnalazioni di blocchi a pullman e auto diretti al corteo. Segnala ilfattoquotidiano.it

pro pal verso romaPartito il corteo pro-Pal per Gaza, migliaia in piazza a Roma - Una lunga bandiera della Palestina è stata srotolata a Porta San Paolo, a Roma, tra il camion e il cordone in testa al corteo per Gaza che percorrerà le vie della città (ANSA) ... ansa.it scrive

