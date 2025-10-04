Primavera Il riscatto dei ragazzi di Bigica Weiss gol e Cremonese battuta

Sport.quotidiano.net | 4 ott 2025

sassuolo 1 cremonese 0 SASSUOLO: Nyarko; Campani, Macchioni, Vezzosi, Tampieri; Cardascio (18’ s.t. Chiricallo), Tomsa (45’ s.t. Amendola), Weiss; Frangella (32’ s.t. Mussini); Negri (45’ s.t. Appiah), Kulla (32’ s.t. Daldum). All. Bigica (Guri, Seminari, Petito, Gjyla, Acatullo, Barry) CREMONESE: Malovec; Pavesi (32’ s.t. Achi), Prendi, Zili; Lickunas (42’ s.t. Jeon), Biolchi (42’ s.t. Stefani), Patrignani, Lottici Tessadri, Gashi (32’ s.t. Lamorte); Ragnoli Galli, Sivieri (32’ s.t. Paganotti). All Pavesi (Liberali, Patitucci, Achi, Marino, Marsi, Murante, Parente) Arbitro: Pizzi di Bergamo (Tesi, Pandolfo) Reti: 23’ s. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

