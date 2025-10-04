Primavera 1 Milan-Monza | la diretta della partita | LIVE NEWS

Oggi alle 13:00 si gioca allo Sportitalia Village di Carate Brianza Milan-Monza, partita valida per la 7^ giornata del campionato Primavera 1. Segui qui con noi di 'Pianeta Milan' il LIVE del match. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

