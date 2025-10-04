Prima storica stagione in B per il basket femminile a Ravenna | la nuova era del Capra Team
La stagione 202526 segna una tappa storica per il Capra Team Ravenna: la tanto sognata promozione in serie B diventa realtà. Un traguardo costruito con pazienza, passione e determinazione, coronamento di anni di crescita sportiva e societaria.Fondata a Villa Capra nel 2012 dal presidente Alberto. 🔗 Leggi su Today.it
Il Capra Team Ravenna per la prima volta in serie B. «Ma è solo l’inizio» - La stagione 2025/26 segna una tappa storica per il Capra Team Ravenna, impegnato per la prima volta nella serie B del basket (il debutto con una vittoria, il 3 ottobre, contro Noceto, alla palestra ... Lo riporta ravennaedintorni.it
