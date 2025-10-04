Prima storica stagione in B per il basket femminile a Ravenna | la nuova era del Capra Team

La stagione 202526 segna una tappa storica per il Capra Team Ravenna: la tanto sognata promozione in serie B diventa realtà. Un traguardo costruito con pazienza, passione e determinazione, coronamento di anni di crescita sportiva e societaria.Fondata a Villa Capra nel 2012 dal presidente Alberto. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: prima - storica

Storica svolta nella Chiesa d’Inghilterra: Sarah Mullally nominata prima donna arcivescova di Canterbury

La Uefa sanziona le partite truccate come mai prima d’ora: sanzione storica per un club montenegrino

L'Union Brescia comincia con il botto e vince 8-0: è la prima storica partita

Un evento di portata storica: la prima ostensione pubblica prolungata delle spoglie mortali di san Francesco per un intero mese dal 22 febbraio al 22 marzo 2026. In occasione dell’800° anniversario della sua morte, i pellegrini provenienti da ogni parte del mo - facebook.com Vai su Facebook

Promozione B, prima storica vittoria in campionato per il Pino Donato Taverna: le parole del ds Macario - X Vai su X

Prima storica stagione in B per il basket femminile a Ravenna: la nuova era del Capra Team - Il sindaco Barattoni: "Dietro questo traguardo c’è un progetto lungimirante portato avanti da una società seria che ha investito e sta investendo non solo nella prima squadra, ma anche nel settore gio ... Scrive ravennatoday.it

Il Capra Team Ravenna per la prima volta in serie B. «Ma è solo l’inizio» - La stagione 2025/26 segna una tappa storica per il Capra Team Ravenna, impegnato per la prima volta nella serie B del basket (il debutto con una vittoria, il 3 ottobre, contro Noceto, alla palestra ... ravennaedintorni.it scrive