Prima il maltempo poi sole sull’Italia con l’ottobrata | le previsioni meteo

(Adnkronos) – Prima un'ondata di maltempo rapida quanto intensa, poi ecco arrivare 'l'ottobrata' sull'Italia, con il tipico sole e clima mite. Sono queste le previsioni meteo degli esperti per la giornata di oggi, sabato 4 ottobre 2025, e per i giorni a venire. Secondo i meteorologi, il peggioramento del tempo colpirà la Penisola tra stanotte . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

