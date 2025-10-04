Prima gioia per il Lecce battuto il Parma al Tardini

Un gol di Sottil regala la prima vittoria in campionato alla squadra di Di Francesco PARMA - Colpo esterno del Lecce, che centra il suo primo successo in campionato. I ragazzi guidati da Eusebio Di Francesco espugnano 1-0 il Tardini di Parma: decide una rete messa a referto da Riccardo Sottil nel pr.

