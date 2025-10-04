Prima gioia per il Lecce battuto il Parma al Tardini
Un gol di Sottil regala la prima vittoria in campionato alla squadra di Di Francesco PARMA - Colpo esterno del Lecce, che centra il suo primo successo in campionato. I ragazzi guidati da Eusebio Di Francesco espugnano 1-0 il Tardini di Parma: decide una rete messa a referto da Riccardo Sottil nel pr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: prima - gioia
Real Betis-Alaves (venerdì 22 agosto 2025 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Prima gioia per i Verdiblancos?
Atletico Madrid-Villarreal (sabato 13 settembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I Colchoneros inseguono la prima gioia
Dopo la gioia la batosta: Sinner perde il coach designato | Era la prima scelta per il dopo Cahill
Prima gioia europea per la Viola! La Fiorentina inaugura la Conference con un successo: 2-0 al Sigma Olomouc. Tre punti importanti per partire col piede giusto - facebook.com Vai su Facebook
Prima gioia europea per la Viola! La Fiorentina inaugura la Conference con un successo: 2-0 al Sigma Olomouc. Tre punti importanti per partire col piede giusto #ConferenceLeague #UECL #Fiorentina - X Vai su X
Prima gioia per il Lecce, battuto il Parma al Tardini - Colpo esterno del Lecce, che centra il suo primo successo in campionato. Come scrive italpress.com
Lecce, la prima gioia in campionato arriva al Tardini: decisivo Sottil - Il Lecce trova la prima vittoria stagionale e lo fa in trasferta, battendo il Parma per 1- Riporta gonfialarete.com