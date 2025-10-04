Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione oncologica, con un’attenzione particolare ai tumori femminili. Regione Lombardia rilancia la campagna informativa #IoNonAspetto, invitando le donne a non rimandare i controlli e gli screening. L’Asst di Lodi partecipa all’iniziativa con un progetto che vede protagoniste le proprie ostetriche, impegnate a sensibilizzare e informare sulla prevenzione del tumore della cervice uterina e sulla vaccinazione contro l’Hpv, il virus del papilloma umano, responsabile di alcune forme tumorali. Nei giorni 8, 15, 22 e 29 ottobre, dalle 11 alle 13, le ostetriche saranno disponibili per un teleconsulto gratuito, durante il quale forniranno chiarimenti e consigli utili sulla prevenzione e sugli screening. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Prevenzione oncologica. Una campagna dedicata alle donne