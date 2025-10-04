Prevenzione oncologica Una campagna dedicata alle donne
Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione oncologica, con un’attenzione particolare ai tumori femminili. Regione Lombardia rilancia la campagna informativa #IoNonAspetto, invitando le donne a non rimandare i controlli e gli screening. L’Asst di Lodi partecipa all’iniziativa con un progetto che vede protagoniste le proprie ostetriche, impegnate a sensibilizzare e informare sulla prevenzione del tumore della cervice uterina e sulla vaccinazione contro l’Hpv, il virus del papilloma umano, responsabile di alcune forme tumorali. Nei giorni 8, 15, 22 e 29 ottobre, dalle 11 alle 13, le ostetriche saranno disponibili per un teleconsulto gratuito, durante il quale forniranno chiarimenti e consigli utili sulla prevenzione e sugli screening. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: prevenzione - oncologica
Prevenzione oncologica protagonista a Tocco da Casauria: la mostra su Domenico Stromei chiude con la Lilt
La salute arriva sotto casa. L’unità mobile Domus a Poppi. Così la prevenzione oncologica
Casentino, inaugurata l’Unità Mobile Domus per la prevenzione oncologica
#IoNonAspetto Ottobre è il mese della prevenzione oncologica femminile. Nei giorni 8, 15, 22 e 29 ottobre, dalle 11.00 alle 13.00, le nostre ostetriche organizzano un teleconsulto sul tumore del collo dell'utero e lo screening HPV. Per prenotare leggi qui: http:// - X Vai su X
Siraciusa - Giornate della Salute all’Asp di Siracusa, un mezzo mobile mammografico per una prevenzione oncologica più vicina alle persone Dalla prossima settimana, nell’occasione dell’”Ottobre Rosa”, un’Unità mobile attrezzata di mammografo e con pers - facebook.com Vai su Facebook
Prevenzione oncologica. Una campagna dedicata alle donne - Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione oncologica, con un’attenzione particolare ai tumori femminili. ilgiorno.it scrive
Ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno: visite gratuite e iniziative a Legnano - Il 25 ottobre il camion della LILT sarà in città: le prenotazioni sono già aperte. Scrive legnanonews.com