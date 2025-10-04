prevenzione oncologica ritorna la corsa rosa ricavato per la ricerca

È una tradizione tutta rosa, un evento a metà tra sport e solidarietà, con uno sguardo alla prevenzione. L’iniziativa rientra nel mese dedicato alla prevenzione oncologica, l’associazione sportiva dilettantistica Valtenna organizza per domani una camminata in rosa, col patrocinio del Comune e della Provincia. Si tratta di un percorso di quattro chilometri, da vivere indossando una maglietta rosa, appunto, 10 euro la quota di partecipazione e parte del ricavato andrà alla Lilt per i progetti di prevenzione oncologica e all’associazione Infinitae, che promuove lo sport per le donne operate al seno e non solo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

