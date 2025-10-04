Prevenzione oncologica Ritorna la corsa rosa ricavato per la ricerca

Ilrestodelcarlino.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È una tradizione tutta rosa, un evento a metà tra sport e solidarietà, con uno sguardo alla prevenzione. L’iniziativa rientra nel mese dedicato alla prevenzione oncologica, l’associazione sportiva dilettantistica Valtenna organizza per domani una camminata in rosa, col patrocinio del Comune e della Provincia. Si tratta di un percorso di quattro chilometri, da vivere indossando una maglietta rosa, appunto, 10 euro la quota di partecipazione e parte del ricavato andrà alla Lilt per i progetti di prevenzione oncologica e all’associazione Infinitae, che promuove lo sport per le donne operate al seno e non solo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

prevenzione oncologica ritorna la corsa rosa ricavato per la ricerca

© Ilrestodelcarlino.it - Prevenzione oncologica. Ritorna la corsa rosa, ricavato per la ricerca

In questa notizia si parla di: prevenzione - oncologica

Prevenzione oncologica protagonista a Tocco da Casauria: la mostra su Domenico Stromei chiude con la Lilt

La salute arriva sotto casa. L’unità mobile Domus a Poppi. Così la prevenzione oncologica

Casentino, inaugurata l’Unità Mobile Domus per la prevenzione oncologica

‘Corsa della Speranza’ domenica a Busto Arsizio: Sport e Solidarietà per i giovani pazienti oncologici - L’iniziativa si propone di offrire ai bambini e ai ragazzi in cura presso il reparto di pediatria oncologica dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano la possibilità di integrare lo sport nel loro ... Da varese7press.it

prevenzione oncologica ritorna corsaPigiama Run: al Campus San Lazzaro la corsa benefica per i bambini malati oncologici - Una corsa in pigiama per fare la differenza nella vita di tanti bambini. Segnala nextstopreggio.it

Cerca Video su questo argomento: Prevenzione Oncologica Ritorna Corsa