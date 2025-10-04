Promuovere la prevenzione e promuoverla non solo come slogan, ma come adesione agli screening e renderla parte della vita di ciascuno di noi, essere consapevoli che la prevenzione rappresenta uno strumento salvavita e uno strumento che diventa anche una bussola per orientare gli studi e la ricerca. Questo è il messaggio di Andrea Costa, già sottosegretario al ministero della salute e oggi scelto dal ministro Orazio Schillaci come esperto in strategie di attuazione Pnrr -Missione 6 Salute con particolare riferimento agli interventi territoriali, ai cittadini. Un messaggio positivo e propositivo che ha centrato in pieno lo spirito della iniziativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prevenzione e ricerca: "Non un semplice slogan ma esami e screening"