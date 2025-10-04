Presto avremo il primo trailer di Avengers | Doomsday!
Dopo un percorso irregolare nella Saga del Multiverso, Avengers: Doomsday rappresenta una delle scommesse più importanti per i Marvel Studios. Con i fratelli Russo nuovamente alla regia, il film si preannuncia come il progetto più ambizioso dell’intero MCU: ben 27 attori interpreteranno alcuni dei personaggi più iconici dell’universo Marvel, tra cui Avengers, Fantastici Quattro e – a sorpresa – anche gli X-Men, con volti già visti nei film prodotti dalla Fox. I fan si chiedono da tempo come i Russo riusciranno a gestire un cast e una trama così densi. Ma finalmente, potrebbero avere un primo assaggio molto presto. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Palestina, stanno per finire anche i farmaci per curare i bambini malati di tumore: “Presto non avremo nulla”
Ignazio Boschetto presto papà: “Prossima settimana ti avremo con noi…”
LAVORI IN CORSO Abbiamo smontato i vecchi giochi nel parco di Via Marconi ed abbiamo preparato il terreno per i nuovi arrivi! Presto avremo un parco giochi inclusivo! - facebook.com Vai su Facebook
