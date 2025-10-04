Prestito d' onore agli studenti universitari attiva da novembre la piattaforma Irfis per richiederlo

Dal prossimo 4 novembre sarà attiva la piattaforma dell'Irfis per chiedere il prestito d'onore per studenti universitari, l'iniziativa promossa dalla Democrazia Cristiana e approvata dalla Giunta regionale. Ad annunciarlo, durante la Festa dell'Amicizia a Ribera è stato Giulio Guagliano. 🔗 Leggi su Palermotoday.it