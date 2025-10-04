Presidio contro le discriminazioni sui luoghi di lavoro | Caserta attiva uno sportello d’ascolto
Tempo di lettura: 2 minuti di Tracy Di Piro Da qualche giorno è stata annunciata l’attivazione nella provincia di Caserta di uno sportello di ascolto Online per le Pari Opportunità, con l’obiettivo di ricevere segnalazioni riguardo le discriminazioni, disparità di trattamento, molestie, abusi e qualsivoglia atto lesivo perpetrati suoi luoghi di lavoro ai danni delle lavoratrici. La procedura è molto semplice: attraverso l’autenticazione SPID o CIE viene richiesta la compilazione di un modulo, con la possibilità di allegare documenti. Non sono previste scadenze per l’invio delle richieste e, soprattutto, viene garantita la massima riservatezza al fine di un’ulteriore tutela. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
