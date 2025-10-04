Preside punisce gli studenti in sciopero per Gaza i genitori si ribellano | Scelta etica che merita rispetto
Una preside di un liceo di Agrigento ha punito gli studenti che hanno deciso di partecipare allo sciopero per Gaza e per la Global Sumud Flotilla. Ben 25 classi alle quali è stato chiesto di presentarsi a scuola con i genitori. I familiari dei ragazzi si sono ribellati tramite una lettera: "Scelta degli studenti è stata etica e consapevole, merita rispetto". 🔗 Leggi su Fanpage.it
