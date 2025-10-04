È in fase di attivazione una piattaforma informatica che permetterà all’Amministrazione comunale di registrare, in tempo reale, presenze e pagamenti relativi ai mercati cittadini, potenziandone così le procedure di monitoraggio che, a oggi, non danno comunque riscontro di anomalie. Nessuna notifica infatti è stata trasmessa al Comune dagli organi inquirenti rispetto all’irregolarità presunta del cosiddetto ’ Mercato della terza domenica del mese ’, le cui giornate sono disciplinate da ordinanze sindacali e, in virtù di una convenzione, soggette a monitoraggio e rendicontazione. Convenzione che, peraltro, stabilisce che dall’1 gennaio 2026 le giornate di mercato straordinario debbano essere disciplinate alla stregua del mercato ordinario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Presenze e pagamenti, al mercato del lunedì arriva una piattaforma