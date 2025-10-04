Premio Malaparte Guerri | Aramburu è un maestro anche nel racconto

Premi (Adnkronos) - "È un grande scrittore, come tutti i vincitori del Premio Malaparte. In questo caso abbiamo voluto premiare non soltanto il successo mondiale di 'Patria', ma anche la sua straordinaria capacità di scrivere racconti, un genere purtroppo trascurato in Italia più dagli editori che dai lettori". Così Giordano Bruno Guerri, giurato del Premio Malaparte, è intervenuto oggi, a Capri, al dibattito pubblico con Fernando Aramburu, vincitore dell'edizione 2025. Guerri ha denunciato la scarsa attenzione del mercato editoriale italiano per la forma breve: "Gli editori ripetono che i racconti non si vendono, ma non si vendono perché non vengono promossi né pubblicati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

