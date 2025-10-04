Premio Malaparte Fondazione Ferrarelle Ets | Cultura è la vera difesa dell' isola di Capri

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - “Il Premio Malaparte è un riconoscimento che va oltre la letteratura, una fiammella di cultura che intendiamo continuare a mantenere accesa per difendere Capri, isola oggi sempre più presa d'assalto da un turismo spesso poco attento alla delicatezza e alla bellezza del territorio”. Lo ha dichiarato Michele Pontecorvo Ricciardi, presidente della Fondazione Ferrarelle ETS e presidente regionale FAI Campania, intervenendo alla conferenza stampa di apertura dell'edizione 2025 del Premio Malaparte. Ferrarelle Società Benefit sostiene da quattordici anni consecutivi il Malaparte come sponsor unico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

